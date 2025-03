“Il libro possibile 2025”: al via la prima tappa internazionale del Festival made in Puglia

Tutto pronto per Il Libro Possibile 2025 a Londra. Dall’11 al 13 marzo 2025, la XXIV edizione del festival made in Puglia diretto da Rosella Santoro, dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, inaugura nella capitale britannica la prima tappa internazionale, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Londra e il supporto della Regione Puglia.

Doppia location per tre giorni di eventi, night and day: la mattina alla London Book Fair e la sera all’IIC Londra. Si celebrano i libri e i loro grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia, dell’informazione e della divulgazione scientifica europea. Tra i nomi più attesi: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing, Michele Masneri. Si comincia ogni giorno alle ore 10 alla London Book Fair (Olympia Exhibition Centre), centro dell’editoria mondiale, dove il Padiglione Italia accoglierà #iLP25 Media Corner, un hub dinamico e aperto al pubblico per assistere a interviste con autori, editori e protagonisti del mondo culturale.

Sarà un crocevia di idee e dibattiti, con collegamenti live dall’Italia, grazie agli storici media partner radio-televisivi del Libro Possibile, che saranno presenti con le loro postazioni all’interno dello spazio #ILP25 alla Fiera del Libro di Londra. Tra le novità dell’edizione londinese, ci sarà il lancio del nuovo format Music & Books: il podcast che unisce musica e libri, una produzione originale del Libro Possibile pensata proprio per la prima tappa internazionale. Da sempre la musica è la nota stilistica del festival, che a ogni edizione propone un brano iconico come filo conduttore dell’edizione. L’ultimo in ordine di tempo nel 2024, è stato Where is the love? dei Black Eyed Peas. Ogni episodio de podcast prenderà il via da un brano musicale scelto dagli autori in cartellone. Questo punto di partenza diventa lo spunto per conoscere l’autore in maniera personale ed emotiva, esplorando il suo universo creativo e la sua ultima opera editoriale.

La sera all’Istituto Italiano di Cultura (Belgrave Square), dalle ore 18:00 alle 21:30, nelle sale della prestigiosa sede istituzionale si svolgono gli incontri aperti al pubblico, con gli autori best seller. Un programma serale all’insegna della buona lettura, che ripropone lo spirito e il format delle celebri serate estive di Polignano a mare e Vieste. Con la tappa londinese, Il Libro Possibile si conferma un modello culturale senza confini capace di unire letteratura, territori e visioni globali, dal Mediterraneo fin’Oltremanica. ”Quando, quasi 25 anni fa, abbiamo immaginato Il Libro Possibile – spiega Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile – volevamo creare un luogo in cui autori di ogni estrazione potessero incontrarsi, dialogare e cercare nuove prospettive. Quel luogo lo abbiamo fatto nascere a Polignano a Mare, crescere a Vieste e oggi a Londra. Non è solo una nuova, strepitosa tappa internazionale, ma la conferma che Il Libro Possibile è un modello culturale vivo, capace di adattarsi e crescere ovunque ci sia desiderio di confronto e scoperta’’. Questo potrà avvenire grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e al supporto dei partner istituzionali e media, che rendono tridimensionale quel luogo immaginato quasi 25 anni fa con gli incontri live, nel racconto in diretta TV e online.

Francesco Bongarrà, direttore Istituto di Cultura Italiana a Londra: “Questa partnership consente all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, avamposto della cultura italiana in Inghilterra, di farsi ponte tra Londra ed uno dei festival letterari più vibranti del nostro Paese. Un ponte che si apre in contemporanea con la fiera del libro più importante d’Europa dopo la Buchmesse di Francoforte, e che apre al festival Il Libro Possibile le porte di un panorama culturale estremamente innovativo quanto mai curioso e sfidante”.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “La cultura per noi è leva di crescita e sviluppo: in questi anni il Libro Possibile ha saputo coinvolgere un pubblico ampissimo, ha avvicinato i più giovani alla lettura, è stato un fattore di attrattività turistica e soprattutto ci ha dato la possibilità di riflettere, attraverso i libri e i suoi autori, sui grandi temi del presente. Londra è una nuova, importante tappa di questa storia bellissima che dalla Puglia si apre al mondo”.

PROGRAMMA UFFICIALE

Ogni giorno, alle ore 10:00, #iLP25 Media Corner ospiterà i suoi storici media partner per garantire la consueta copertura mediatica che distingue Il Libro Possibile. La mattina Sky TG24 aprirà due finestre live per raccontare in diretta il fermento del mercato editoriale internazionale e i grandi temi al centro della Fiera del Libro di Londra. TGR Puglia e Telenorba, invece, seguiranno la cronaca dell’evento con interviste e servizi speciali in onda nelle principali edizioni dei loro telegiornali.

11 marzo – Highlights da #iLP25 Media Corner

10:00 – 10:15 | SKY TG24 LIVE → Paolo Taticchi, professore di strategia aziendale e autore di Disruption. Guida per navigare i cambiamenti estremi (Guerini Next), analizza il ruolo in evoluzione del CEO in un’epoca di mutamenti radicali.

10:30 | TGR – TELENORBA → Backstage #iL24 e interviste agli ospiti.

11:00 | SKY TG24 → Intervista con Alberto Barachini, Sottosegretario all’Editoria, sul futuro del settore editoriale; Inigo Lambertini, Ambasciatore italiano a Londra.

11.15 | SKY TG24 → Intervista con Viviana Matrangola Assessore Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura Regione Puglia.

11:30 | PODCAST Music & Books

15:00 – 15:30 | SKY TG24 LIVE → Diego De Silva e Francesco Bongarrà.

15:30 | PODCAST Music & Books

12 marzo – Highlights dal #iLP25 Media Corner

10:00 – 10:15 | SKY TG24 LIVE → Gianluca Berghella, fondatore e CEO di Armundia Group, porta la sua esperienza nel fintech e insurtech, affrontando temi come l’impatto della tecnologia nelle fusioni bancarie e l’importanza della connessione tech, cultura ed etica per guidare la banca del futuro.

10:30 | TGR – TELENORBA → Backstage #iL24 e interviste agli ospiti.

15:00 – 15:30 | SKY TG24 LIVE → Sara Caputo e Davide Lerner parlano delle loro ultime pubblicazioni. Sara Caputo, storica e ricercatrice a Cambridge, presenta Sentieri sull’acqua. Le origini della cartografia e la nuova immagine del mondo (Touring Club), un viaggio nell’evoluzione della cartografia e nella rappresentazione dello spazio marittimo. Davide Lerner, giornalista e autore, affronta i temi della geopolitica e dell’attualità con uno sguardo internazionale.

16:15 | SKY TG24 LIVE → Carlo Cottarelli.

13 marzo – Highlights dal #iLP25 Media Corner

10:00 – 10:15 | SKY TG24 LIVE → Brunello Rosa, CEO e capo della ricerca di Rosa & Roubini Associates, autore del libro ‘Smart Money: How Digital Currencies Will Shape the New World Order’ (Bloomsbury Publishing Plc).

10:30 | TGR – TELENORBA → Backstage #iL24 e interviste agli ospiti.

15:00 – 15:30 | SKY TG24 LIVE → Simone Filippetti, giornalista economico de Il Sole 24 Ore, discute il suo libro Un pianeta piccolo piccolo. La fine della globalizzazione, esplorando le fragilità del capitalismo emerse con la pandemia e le prospettive future dell’economia mondiale.

NIGHT STORIES – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A LONDRA – dalle ore 18 alle ore 21.30

11 marzo, dalle ore 18.00 – IIC Londra

SALUTI ISTITUZIONALI

Di seguito gli interventi degli autori in ordine alfabetico

DIEGO DE SILVA in conversazione con Simonetta Sciandivasci (La Stampa)

Inconfondibile nell’intreccio tra ironia e malinconia, Diego De Silva scrittore e sceneggiatore napoletano è tra le voci più brillanti della narrativa italiana contemporanea. Creatore dell’iconico avvocato Vincenzo Malinconico, protagonista di romanzi di successo e di una celebre serie TV, torna con I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi), un racconto sulla fine dell’amore che dosa con sapienza sarcasmo e struggimento.

TOMMASO EBHARDT – Managing Editor di Bloomberg per il Sud Europa. Introduce: John Micklethwait, editor-in-chief di Bloomberg News. Intervengono Rino Parlapiano, direttore editoriale trade non fiction Sperling & Kupfer e Michael Birt, autore della foto cover del libro Prada una storia di famiglia. Modera: Marco Congiu, giornalista di SkyTG24

Prada, una storia di famiglia (Sperling & Kupfer) racconta l’ascesa del marchio Prada dal piccolo negozio di pelletteria nel cuore di Milano a colosso globale del lusso quotato alla Borsa di Hong Kong. Tommaso Ebhardt, autore dei bestseller Sergio Marchionne e Leonardo Del Vecchio, svela i retroscena del brand che ha ridefinito la moda, indagando strategie, successi e sfide future. Grazie ad archivi inediti e testimonianze esclusive, ripercorre la visione imprenditoriale di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, artefici di una rivoluzione tra stile, industria e innovazione.

OLIVIA LAING in conversazione con Caterina Soffici (La Stampa)

Scrittrice e critica letteraria inglese, firma per The Guardian, New Statesman e Frieze, Olivia Laing presenta Il giardino contro il tempo (Il Saggiatore), un libro che intreccia natura, letteratura e rinascita personale. Dalla cura di un giardino abbandonato nel Suffolk a riflessioni su Milton, John Clare e William Morris, l’autrice esplora il potere trasformativo del giardinaggio.

12 marzo, dalle ore 18.30 – IIC Londra

SIMONETTA AGNELLO HORNBY in conversazione con Ornella Tarantol

Scrittrice e avvocata di fama internazionale, Simonetta Agnello Hornby ha conquistato il pubblico con romanzi che intrecciano memoria, tradizione e analisi sociale, a partire dal grande successo de La mennulara. Con Era un bravo ragazzo (Mondadori), racconta una mafia silenziosa che non spara ma governa l’economia, in una storia di ambizioni, compromessi e desiderio di riscatto nella Sicilia degli anni Ottanta.

CARLO COTTARELLI in conversazione con Andrea Malaguti (direttore de La Stampa)

Tra i più autorevoli economisti italiani, Carlo Cottarelli ha ricoperto ruoli di primo piano presso il Fondo Monetario Internazionale e ha diretto l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Chimere (Feltrinelli), analizza sette grandi visioni riformiste—dalle criptovalute alla globalizzazione—mostrando come il confine tra sogno e utopia possa portare a risultati inaspettati o fallimenti.

BARBARA GALLAVOTTI in conversazione con Marco Varvello (inviato Rai TG1)

Scrittrice, divulgatrice scientifica e autrice storica di programmi come Superquark e Ulisse, Barbara Gallavotti ha dedicato la sua carriera alla costruzione di una “cittadinanza scientifica”, rendendo accessibili temi complessi al grande pubblico. Con Il futuro è già qui (Mondadori), affronta una delle sfide più decisive del nostro tempo: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella società e nella vita quotidiana.

MICHELE MASNERI in conversazione con Antonello Guerrera (La Repubblica)

Michele Masneri, giornalista e autore dallo sguardo affilato e ironico, ha raccontato con sagacia le élite globali, dalla Silicon Valley all’aristocrazia italiana. Con Paradiso (Adelphi), firma un viaggio surreale nel cuore decadente della mondanità romana, tra ville sgarrupate, vecchi freak e un protagonista che si perde tra realtà e finzione.

13 marzo, ore 18.30 – IIC Londra

PHILIP BALL in conversazione con Anjana Ahuja (Financial Times)

Scienziato e divulgatore di fama internazionale, Philip Ball ha trascorso anni tra le pagine di Nature, esplorando i confini tra fisica, chimica e creatività. Con L’istinto musicale (Dedalo), svela i meccanismi nascosti dietro la nostra percezione della musica, intrecciando psicologia, filosofia, matematica e neurologia. Un viaggio affascinante tra Bach e Jimi Hendrix, dal jazz alle filastrocche, per comprendere perché la musica è così essenziale alla nostra esistenza.

JONATHAN COE in conversazione con Alex O’Connell (The Telegraph)

Tra i più grandi narratori britannici contemporanei, Jonathan Coe racconta con maestria le contraddizioni della società inglese con un mix irresistibile di ironia e critica sociale. Vincitore del Costa Book Award, del Prix Médicis e dell’European Book Prize, ha saputo trasformare la Brexit, il declino della Britishness e le tensioni politiche in romanzi affilati e coinvolgenti. Con La prova della mia innocenza (Feltrinelli), firma un giallo che mescola vicende personali e attualità, intrecciando le ambizioni letterarie della protagonista con un’indagine su un misterioso think tank che vuole spostare la politica britannica sempre più a destra. Un romanzo che fonde realtà e finzione con lo stile brillante e arguto che lo ha reso celebre in tutto il mondo.