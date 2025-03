Un libro di corsa – Il sorriso di Shoko

Il sorriso di Shoko è il primo libro di Choi Eunyoung, giovane scrittrice sudcoreana. La protagonista è una ragazza coreana che a diciassette anni, grazie a uno scambio culturale, va in Giappone. Ad ospitarla è la famiglia di Soyu. Le ragazze non hanno niente in comune: a frenare l’amicizia è in primis la barriera linguistica. Ma qualcosa le tiene legate per tanti anni.

Una studentessa coreana di geologia e un veterinario keniota si conoscono in un monastero francese: entrambi sono alla ricerca di se stessi… L’amore tra sorelle viene compromesso dopo che il marito di una delle due viene accusato di aver collaborato con la Corea del Nord. Diverse storie. Tutte dolorose, ma mai scoraggianti.