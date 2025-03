Un libro di corsa – In trasparenza l’anima

In trasparenza l’anima è il primo libro di Beatrice Sciarrillo. La protagonista si chiama Anita e a dodici anni inizia a far finta di mangiare. Il cibo che è sul suo piatto per magia sparisce. In realtà Anita lo nasconde ovunque trovi un posto per farlo e quando si guarda allo specchio non capisce chi è la persona riflessa.

A vent’anni, l’anoressia è qualcosa di innominabile. Nemmeno lei sa cosa sia. Pensa di stare bene e di non essere malata. Quando i genitori la portano in una clinica specializzata in disturbi alimentari, Anita pensa che vogliano togliergli l’unica cosa che la fa sentire speciale. Nel reparto conoscerà altre ragazze che, come lei, stanno combattendo una battaglia.

Aiutata dai medici, Anita, dovrà affrontare un percorso di consapevolezza, per riconoscere di essere malata, e di guarigione. Beatrice Sciarrillo scrive, senza fronzoli, in modo crudo e conciso un disturbo che colpisce tantissimi ragazzi.