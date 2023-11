Un libro di corsa: The dark side

Ad avermi colpito è il titolo del libro: The dark side, viaggio nella mente criminale. La scrittrice si chiama Kerry Daynes ed è una delle psicologhe forensi più conosciute nel Regno Unito.

Dalle carceri di massima sicurezza, alle sale interrogatori della polizia, ai reparti psichiatrici ha parlato con assassini e criminali. Mi sono sempre chiesta come funziona il cervello di queste persone, ma soprattutto come fanno a convivere con quello che hanno fatto, ma la risposta ancora non l’ho trovata.