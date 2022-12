Un libro di corsa – Sciocchi spavaldi omicidi

Lo ammetto. Ho comprato questo libro per il titolo e la foto in copertina. Guardando l’immagine, una casa isolata in mezzo alla neve, mi è venuto un senso di desolazione.

Anna e Magnus sono sposati e hanno bambini. La loro vita è apparentemente perfetta, ma Anna ha un amante.

Fin qui direte che è la solita trama scontata di una persona insoddisfatta che cerca stimoli altrove. Ma un giorno Anna e l’amante sono in macchina, litigano e investono una persona. Sceglieranno di fare la cosa giusta, chiamando la polizia e aspettando i soccorsi oppure presi dal panico fuggiranno?