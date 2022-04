Un libro di corsa – Egofobia

Anno 2046, Thomas Parker viene internato perché è un hikikomori. Nella stessa struttura, nell’ala delle patologie rare, si trova Meredith che ha la sindrome di Cotard.

Stando nello stesso posto sono destinati a incontrarsi… Sarà un bene o un male? Per scoprirlo correte in libreria e leggete “Egofobia” di Michela Mosca. Un libro futuristico e inquietante che riesce a non farti alzare gli occhi dalla lettura.