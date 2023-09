TPI Fest Bologna 2023, il programma completo delle tre serate (22-23-24 settembre)

TPI FEST 2023 – Venerdì 22 settembre 2023 torna a Bologna, presso la “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina, il TPI Fest.

La festa di The Post Internazionale, in programma fino a domenica 24 settembre, vedrà alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

TPI FEST 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

La prima serata del TPI Fest 2023, in programma venerdì 22 settembre, ha inizio alle 18.30 con la rassegna stampa. Alle 18.45, spazio al dibattito “Un nuovo salario? È il minimo“. Ospiti: Matteo Lepore, Elisabetta Piccolotti, Marco Furfaro, Michele Bulgarelli.

A seguire, alle ore 19,30, il direttore di TPI Giulio Gambino intervista l’ex premier e presidente del M5S Giuseppe Conte.

Alle 20,30, spazio al dibattito “Infrastrutture e cambiamenti climatici” con Galeazzo Bignami, Roberto Tomasi e Antonio Misani.

Alle 21,15, invece, il vicedirettore di TPI, Luca Telese, intervista l’ex ministro e segretario del Pd Pier Luigi Bersani.

Circa un’ora dopo, Massimiliano Di Silvestre, Antonio Misiani e Vincenzo Colla discutono, moderati da Giulio Gambino e Stefano Mentana, rispettivamente direttore e vice direttore di TPI, di “A tutto… idrogeno“.

Chiude la serata, alle ore 23.00, il colloquio con l’economista e sociologo statunitense Jeremy Rifkin, intervistato da Giulio Gambino e dal vice direttore di TPI Riccardo Bocca.

Dopo la consueta rassegna stampa, la seconda serata del TPI Fest 2023, in programma sabato 23 settembre, ha inizio, alle ore 19,00, con l’intervista del direttore di TPI, Giulio Gambino, all’ex ministro Francesco Boccia.

A seguire, Roberto Fico, Nicola Fratoianni, Massimiliano Smeriglio e Giorgio Brizio discutono, moderati da Giulio Gambino e Maurizio Tarantino, di “Guerra e Pace“.

Alle 20,45 è la volta del monologo di Michele Santoro, mentre la serata è chiusa, alle 22,15, dal dibattito “Intelligenza artificiale: rischi e opportunità“. Partecipano Elisabetta Trenta e l’Ammiraglio Pietro Luciano Ricca. Modera la discussione il vie direttore di TPI Stefano Mentana.

Il TPI Fest 2023 si conclude domenica 24 settembre. La serata ha inizio con il monologo di Francesca Bubba dal titolo “E tu, donna, partorirai con dolore“.

Alle 19,30, Stefano Mentana e Maurizio Tarantino moderano il dibattito “Nuovi italiani” con Insaf Dimassi, Hillary Sedu, Erasmo Palazzotto, Francesco Giubilei, Federico Guiglia e Simone Gambino.

Alle 20,15, invece, Piero Ignazi, Marta Bonafoni, Gilda Sportiello, Roberto Bertoni e Gianluca Daluiso, moderati da Giulio Gambino, discutono di “Una nuova sinistra“.

Alle 21,15, il direttore di TPI, Giulio Gambino, intervista la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il TPI Fest, quindi, si conclude alle 22,15 con il dibattito “Donne: quali libertà?” al quale partecipano Laura Boldrini, Francesca Bubba e Lara Tomasetta.

TPI FEST ORARIO

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.