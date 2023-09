“Vogliamo avviare un dialogo tra chi si colloca ideologicamente a sinistra ma lo faremo in maniera libera”: così il direttore di TPI, Giulio Gambino, presenta il TPI Fest 2023, al via da domani, venerdì 22 settembre, a Bologna.

La festa di The Post Internazionale, in programma fino a domenica 24 settembre, vedrà alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

“Il nostro giornale e quindi la nostra festa è una tribuna e un osservatorio per un pubblico di sinistra a cavallo tra due importanti elettorati, quello più progressista e quello più radicale – spiega ancora Giulio Gambino al Corriere di Bologna – L’intenzione, quindi, è quella di far dialogare questi due mondi e cercare di favorire una sintesi” sui temi proposti.

Salario minimo, infrastrutture e cambiamenti climatici, guerra e pace, intelligenza artificiale, ma anche il futuro del M5S e del PD e questione femminile e integrazione: sono solamente alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso delle tre serate del TPI Fest 2023.

L’obiettivo della festa è “raccontare come esista una Italia parallela, di nuovi italiani, che di fatto è già cittadina ma non per la legge e quindi è priva di cittadinanza”.

“Vogliamo avviare un dialogo tra chi si colloca ideologicamente a sinistra – conclude Giulio Gambino – ma lo faremo in maniera libera poiché siamo editori di noi stessi”.

TPI FEST ORARIO

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.