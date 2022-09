È ormai alle porte l’inizio del TPI Fest 2022, il festival di The Post internazionale che si svolge a Bologna dal 15 al 17 settembre, alla Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla. Tre serate di dibattiti e incontri con leader politici e giornalisti, ad una settimana dal voto. Un’occasione per farsi una propria idea, come recita lo slogan del nostro festival, che cade ad un anno dall’uscita del primo numero del settimanale di TPI.

Tra gli ospiti che animeranno le tre serate, Giuseppe Conte, Yanis Varoufakis, Nicola Zingaretti, Emily Clancy e Stefano Bonaccini, e ancora Alessandro Di Battista, Pier Luigi Bersani, Matteo Lepore, Roberta Pinotti, Fabiana Dadone e molti altri. “Le serate affronteranno temi diversi, come la giustizia sociale, ambientale e il dibattito sulla destra al potere. Vogliamo riunire tanti cittadini, tanti giovani che a una settimana dal voto possono così scendere in piazza per ascoltare i protagonisti e i candidati dei partiti”, ha spiegato il direttore di TPI Giulio Gambino in un’intervista a Il Resto del Carlino.

“Festeggeremo insieme il primo anniversario della nascita del nostro settimanale The Post Internazionale, che in questo territorio sta ricevendo un forte riscontro. Ma non solo – aggiunge il nostro direttore –: questa zona della città è un simbolo di grande importanza culturale, di svolta, come già lo è stato per la sinistra. Il 26 settembre si aprirà una nuova era e bisogna decidere cosa fare, come ripartire dalle ceneri di questo voto. Questa campagna elettorale lascia spiazzati milioni di italiani, dove molti giovani, ad esempio, non riusciranno a votare perché fuori sede o residenti all’estero. C’è un forte spaesamento per ciò che riguarda la politica, ma questo evento intende riunire la comunità per un confronto reale e costruttivo, affinché ognuno possa avere le proprie idee: sarà fondamentale far sentire la propria voce”. Le tre serate alla Tettoia Nervi, a partire dalle ore 19, saranno animate anche da stand e punti di ristoro: non mancheranno musica e performance di vario genere, con protagonisti artisti e rappresentanti delle realtà territoriali. Di seguito il programma completo.