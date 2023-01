Perché scegliere un’università telematica? Ecco tutte le ragioni

Gli atenei telematici, esattamente come gli omologhi pubblici o privati, sono autorizzati a rilasciare diplomi di laurea di tipo universitario secondo il vigente ordinamento. Possono quindi, in conformità alle direttive ministeriali, fare formazione di tipo universitario a distanza. La distinzione fra telematica e università tradizionale non è nei contenuti ma unicamente nella forma, dato che i corsi laurea online riconosciuti dal MUR sono la totalità. Vediamo alcuni motivi per cui l’università telematica è più consona alle necessità di chi si avvicina al mondo accademico nel 2023.

Nessun obbligo di frequenza ed e-learning personalizzato

Uno dei motivi che più allontana gli studenti dagli atenei tradizionali è sicuramente l’obbligo di frequenza (comune a molti corsi di laurea), la distinzione fra studente “frequentante” e “non frequentante”, le sovrapposizioni delle lezioni e lo scarso supporto nello studio. Gli atenei telematici, pur offrendo una didattica di tipo collettivo, sono riusciti a trovare un ottimo compromesso fra le esigenze del singolo e l’attività accademica.

Le piattaforme di e-learning permettono di seguire lezioni interattive 24 ore su 24: un grande vantaggio per tutti i lavoratori che vorrebbero studiare ma non possono seguire corsi durante la giornata. Lo studio è inoltre facilitato: il materiale didattico è in genere fornito dal docente titolare della cattedra e non ci si dovrà destreggiare fra dispense, appunti o sildes incomplete.

L’assenza di vincoli legati all’orario e la possibilità di richiedere appuntamenti con il tutor di riferimento per avere chiarimenti riesce ad abbattere finalmente un grande scoglio che i cosiddetti “studenti part-time” hanno sempre incontrato durante le rispettive carriere universitarie.

Mai più studenti fuori sede

Non tutti hanno l’opportunità di avere una sede universitaria nei pressi della propria residenza. Ciò significa dover affrontare spostamenti quotidiani da e verso l’ateneo o – in alternativa – la scelta di trasferirsi nella città di studi. Considerato il prezzo dei trasporti, degli affitti e delle utenze, si tratta di una decisione che potrebbe impiegare molte risorse finanziarie. Le università telematiche permettono di svolgere lezioni ed esami online: basterà avere una connessione internet veloce e un buon computer portatile.

Altro vantaggio riguarda il reperimento di materiale didattico, attività spesso molto difficoltosa. Tutto ciò di cui necessita lo studente è fornito dagli stessi docenti: anche se non si avranno copisterie o librerie nei dintorni, reperire libri e materiali sarà facilissimo.

Semplificazione burocratica e amministrativa

Visto il suo ruolo, l’università è spesso permeato da una certa fossilizzazione burocratica. Immatricolarsi, richiedere passaggi di corso oppure ottenere borse di studio richiede lunghe file allo sportello. Le università telematiche hanno lavorato in questo senso negli ultimi anni. Essendo le procedure totalmente digitalizzate, le richieste di tipo amministrativo e burocratico sono in genere gestite in pochissimo tempo, limitando gli eventuali disagi per lo studente.

Si può trattare di un plus decisamente invidiabile: gli studenti-lavoratori non dovranno più assentarsi o chiedere permessi per ritirare o fornire documenti.