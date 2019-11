Ferrante Night, in attesa del nuovo romanzo la Feltrinelli dedica una serata speciale all’autrice: Napoli, Roma e Milano coinvolte

Torna Elena Ferrante in libreria e impazza nuovamente la “fever” dei lettori, pronti a depredare gli scaffali per impossessarsi de “La vita bugiarda degli adulti”. Ed è proprio per questo che la Feltrinelli ha deciso di organizzare la Ferrante Night, un evento speciale in vista dell’uscita de “La vita bugiarda degli adulti”.

Un libro dalla trama misteriosa, così come la sua autrice. Soltanto qualche anno fa si era scatenata la caccia all’identità dell’autrice: chi è Elena Ferrante? Una domanda alla quale hanno provato a rispondere in tanti, ma quello che conta – almeno per i lettori – sono i suoi romanzi ed è il motivo per cui il 7 novembre 2019 ci sarà grande fermento in libreria.

Ma la Feltrinelli ha deciso di organizzare un evento speciale a Napoli, Roma e Milano.

Ferrante Night: l’evento dedicato all’autrice a Napoli, Roma e Milano

In attesa della grande uscita de La vita bugiarda degli adulti, impazza la Elena Ferrante Mania che colpirà alcune città, in primis Napoli.

La libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri organizza una serata speciale, prima che il romanzo arrivi sugli scaffali. Mercoledì 6 novembre 2019, alla vigilia dell’uscita, a partire dalle ore 22:00 – fino a mezzanotte – chiunque vorrà condividere l’attesa con letture attoriali in anteprima dei brani tratti dal romanzo della Ferrante sarà il benvenuto. A Napoli, parteciperà l’attrice Rosaria De Cicco che leggerà alcuni estratti del romanzo.

La serata sarà arricchita anche dalla proiezione del docu-fulm “Ferrante Fever”, una sorta di documentario – uscito nel 2017 – ricco d’interviste di testimoni autorevoli come Roberto Saviano, Francesca Marciano e Jonathan Franzen.

Napoli è Napoli (e i lettori della Ferrante lo sanno bene), ma anche le Feltrinelli di Roma e Milano si adeguano alla Ferrante Night.

Nella capitale, l’evento sarà ospitato alla Feltrinelli di Largo Torre Argentina e il docu-film sarà presentato proprio dal regista Giacomo Durzi e dalla sceneggiatrice Laura Buffoni. A Milano, infine, l’evento si terrà presso la Feltrinelli di Corso Buenos Aires.

La vita bugiarda degli adulti, l’estratto del nuovo romanzo della Ferrante

Di seguito, il breve estratto reso noto dalla casa editrice E/O che si è occupata di pubblicare il nuovo romanzo della Ferrante:

Potrebbero interessarti Ad Amsterdam una suggestiva scultura che mostra la nostra ossessione per gli smartphone Nadia Toffa, esce il libro inedito che la conduttrice ha scritto prima di morire, “Non fate i bravi” Elena Ferrante, il nuovo romanzo s’intitola La vita bugiarda degli adulti

Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione.

Allo scoccare della mezzanotte, i presenti potranno acquistare in anteprima il romanzo “La vita bugiarda degli adulti”.