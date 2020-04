La riforma del sistema sanitario e il rapporto tra emergenza-Coronavirus e tutela della democrazia saranno i temi portanti del dibattito che si potrà seguire sabato 18 aprile, dalle 9.45 alle 18.00 sulla pagina Facebook e You Tube dell’Associazione Luca Coscioni. I vertici dell’Associazione Filomena Gallo, Marco Cappato e il Prof. Michele De Luca dialogheranno sulle misure necessarie alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale insieme a noti scienziati, medici, giornalisti e politici.

Tra i partecipanti:

Fabrizio Pregliasco, Virologo presso l’Università degli Studi di Milano

Enrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia

Mario Riccio, Medico rianimatore e anestesista presso l’Ospedale di Cremona e Consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni

Vladimiro Zagrebelsky, Direttore del Laboratorio dei Diritti fondamentali di Torino e già giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Valentina Petrini, Giornalista.

Sul tema “Virus & Democrazia”, l’Associazione Luca Coscioni chiede che tutte le attività legate alla democrazia siano considerate attività essenziali da mettere in sicurezza per poter ripartire. Gli interventi non devono riguardare soltanto la regolare tenuta delle assemblee elettive a ogni livello (dal Parlamento, che funziona solo in minima parte, ai Consigli regionali e comunali, spesso del tutto chiusi) ma anche gli strumenti di partecipazione popolare.

Ora che è stata selezionata la “app” per i tracciamenti, è necessario un pari sforzo legislativo e tecnologico per consentire per via digitale il pieno esercizio dei diritti civili e politici, a partire dalla possibilità di sottoscrivere referendum, proposte di legge di iniziativa popolare, proposte di delibera regionale o comunale e altri strumenti di partecipazione civica. L’Associazione Luca Coscioni è inoltre promotrice dell’iniziativa CITbot, l’Intelligenza Artificiale che risponde in tempo reale a qualunque domanda sul Coronavirus, 24 ore su 24.

