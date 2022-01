Le mostre più belle da vedere in Italia questa settimana. I consigli della giornalista e critica d'arte Giorgia Basili sul nuovo settimanale TPI-The Post Internazionale, ogni venerdì in edicola

Cao Fei – Supernova

Dove: MAXXI, Roma

Quando: dal 16 dicembre 2021 all’8 maggio 2022

Cos’è una supernova? Un’esplosione stellare che sprigiona una strabiliante quantità di energia. Il lungometraggio di Cao Fei riflette il collasso verso il quale l’umanità, nella sua irrefrenabile sete di progresso, sta andando incontro. Eppure l’artista non lascia l’amaro in bocca, dà sfogo all’immaginazione senza condanne, avviando un’esplorazione di un futuro distopico ove sono i rapporti umani a sgretolarsi, ferirsi, perdere quota sotto i colpi soffocanti di Idea e Ambizione. Così un informatico cinese finisce per sacrificare il figlio e imprigionarlo, senza volerlo, nella dimensione del Metaverso. Le scene sono ambientate nel quartiere di Hongxia dove, all’interno di un cinema dismesso, Cao Fei ha instaurato il proprio studio.

Con l’opera Eternal Wave, indossando dei visori VR il visitatore può proiettarsi nella cucina del suo studio e vivere 5 esperienze virtuali. Isle of Instability, opera promossa da Audemars Piguet, è un ritratto esistenziale intimo e poetico che nasce durante la quarantena e vede protagonista la figlia. Cao Fei e la famiglia sono rimasti bloccati per 9 mesi lontano da casa, a Singapore. Un pugno allo stomaco proprio perché un’esperienza che ha toccato la maggior parte delle persone, sconvolgendone la quotidianità.

Serra e torre Moresca

Dove: Roma

Quando: tutto l’anno

Riapre al pubblico, rinnovato, il complesso della Serra Moresca. Progettato da Giuseppe Jappelli per Alessandro Torlonia nel 1839, il padiglione da giardino è

ispirato per le policromie all’Alhambra di Granada ed è un omaggio a Torquato Tasso.

Terra sacra

Dove: Ancona

Quando: fino all’8 maggio 2022

Un percorso con 37 artisti che parte dalla natura per arrivare all’uomo, in un rapporto di guerriglia e compenetrazione. La terra è sacra agli esseri che la abitano, allo stesso tempo, trascende verso il polo opposto del cielo.

Disney

Dove: Milano

Quando: fino al 13 febbraio 2022

L’esposizione si concentra sul processo creativo di favole che hanno segnato generazioni di neo-adulti e aspiranti bambini. Si recupera la tradizione epica -leggende medievali e folklore -, alla radice dei film d’animazione.

Admirabile signum

Dove: La Spezia

Quando: fino al 30 gennaio 2022

Dal primo presepe allestito a Greccio nel 1223, la cui realizzazione è attribuita a San Francesco d’Assisi, si passa alla tradizione dei presepi genovesi del Settecento, sino alle declinazioni contemporanee.

