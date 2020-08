“Non rispetta le norme anti-Covid”: cinque giorni di chiusura a Zoomarine

Dal 24 al 28 agosto, per cinque giorni, il parco Zoomarine di Pomezia resterà chiuso. La decisione del comune laziale, presa con apposita ordinanza, arriva dopo che nei giorni scorsi erano diventate virali sui social le immagini di assembramenti nell’arena del parco acquatico vicino a Roma, con tante persone presenti, pochissime però con le mascherine.

“Emanata dal Comune di Pomezia l’ordinanza che dispone la chiusura per 5 giorni, dal 24 al 28 agosto, del parco divertimento Zoomarine per mancato rispetto delle norme anti-Covid”, si legge sul profilo Facebook del Comune. “Nell’area destinata allo spettacolo dei delfini – prosegue il post – nel testo dell’ordinanza, così come riportato dalla pagina social del Comune – non venivano adottate misure di riorganizzazione degli spazi sufficienti ad evitare l’assembramento di persone, non assicurando altresì il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli spettatori. La polizia locale ha provveduto a notificare il provvedimento alla struttura, che si occuperà di dare adeguata pubblicità dei giorni di chiusura all’utenza”.

A segnalare gli assembramenti diversi clienti del parco acquatico, che avevano pubblicato sui social video e immagini registrate mentre molte persone si erano radunate nell’arena per assistere agli spettacoli dei delfini. Anche l’associazione per i diritti degli animali Earth aveva segnalato su Facebook i comportamenti scorretti di molte persone e il mancato controllo del personale: “Sono pervenute molteplici segnalazioni circa la situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine durante i quali gli spettatori sono seduti vicinissimi l’uno all’altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo. Ci siamo attivati segnalando tale situazione via pec alla polizia locale di Pomezia e chiedendo controlli”.

