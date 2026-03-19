Viterbo, scontro tra un treno e un bus Cotral: diversi feriti

Nella mattinata di oggi, 19 marzo 2026, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, un pullman e un treno si sono scontrati all’altezza della località Fornacchia. L’impatto è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello privo di sbarre, su cui sono ora concentrate le verifiche degli investigatori. Da chiarire le cause che hanno portato alla collisione.

Sul pullman viaggiavano numerosi studenti. L’urto, secondo quanto ricostruito, ha provocato diversi feriti, tra cui anche l’autista del mezzo. Le condizioni non sarebbero gravi: tutti avrebbero riportato traumi lievi. L’impatto ha generato momenti di forte tensione tra i passeggeri, molti dei quali sono stati assistiti sul posto dai sanitari.

Immediato l’intervento della polizia locale, dei carabinieri e dei sanitari del 118. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Il treno, rimasto sui binari dopo l’impatto, è stato fatto avanzare di alcuni metri per liberare l’incrocio e ripristinare la circolazione. Sul posto anche i tecnici di Cotral e delle Ferrovie.