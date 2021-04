Visco: “Il ritmo irregolare vaccinazioni è la più grande minaccia alla ripresa globale”

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in un’intervista al Financial Times, ha affermato che “il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il Covid-19 è la più grande minaccia per una ripresa economica globale”. Visco lancia così un allarme rispetto a una campagna di vaccinazione che, in moltissimi Paesi, stenta a decollare.

“Lo strumento principale che abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni”, ha detto Visco. “Bisogna mantenere una stretta cooperazione internazionale all’interno del G20 per evitare che le diverse fasi della campagna di vaccinazione nei vari Paesi si traducano in eccessive divergenze delle rispettive economie”.

“Non dobbiamo sprecare quello che abbiamo fatto l’anno scorso: una delle principali lezioni dalle crisi passate è che dobbiamo stare molto attenti a non rimuovere le misure di sostegno troppo presto. La campagna di vaccinazione ci permette di vedere la luce in fondo al tunnel, ma non possiamo sbagliare”.

“Il piano Next Generation dell’Unione europea – ha aggiunto il Governatore della Bana d’Italia – ha una natura completamente diversa perché, sebbene di dimensioni inferiori, sarà principalmente costituito da investimenti infrastrutturali. Questa scelta è anche dovuta al fatto, solitamente trascurato da molti commentatori, che pacchetti di aiuti molto ampi sono stati implementati in Europa, e sono tuttora operativi, a livello di governi nazionali”.

