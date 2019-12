Doveva essere una festa di paese e invece la tradizionale sfilata dei Krampus a Vipiteno, in provincia di Bolzano, si è improvvisamente trasformata in una rissa da far west, una caccia all’uomo. Gli uomini mascherati da demoni si sono scagliati con violenza sulla folla, rincorrendo e pestando con mazze diverse persone. La scena è stata filmata con un uno smartphone e il video dell’accaduto è diventato in poche ore virale sui social network. Ancora tutta da chiarire la dinamica e soprattutto la ragione che ha originato il pestaggio collettivo.

Secondo un sito locale, La Voce di Bolzano, alcuni immigrati a bordo strada avrebbero provocato i Krampus tentando di togliere la maschera ad alcuni di loro. Ma la versione non ha ancora trovato conferme. Gli organizzatori della fiera hanno bollato come falsa la ricostruzione e respinto le accuse di razzismo. “I ragazzi frustati nel video sono amici e conoscenti dei diavoli di Vipiteno”, hanno spiegato.

Il caso è comunque al vaglio dei carabinieri locali e la Procura di Bolzano potrebbe aprire un’indagine.

