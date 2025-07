La conferma dell’esame del Dna: Francis Kaufmann è il padre di Andromeda, la bimba uccisa a Villa Pamphili

Ora non ci sono più dubbi: Francis Kaufmann è il padre biologico della piccola Andromeda, la bambina di cinque anni trovata morta lo scorso 6 giugno a Villa Pamphili, a Roma. A confermarlo è stato il test del Dna effettuato dopo gli accertamenti disposti dalla procura di Roma. Secondo gli inquirenti, l’uomo, cittadino statunitense, avrebbe strangolato la piccola in una zona all’interno del parco romano, in una zona appartata e poco frequentata.

Kaufmann, arrestato in Grecia ed estradato in Italia lo scorso 11 luglio, è accusato di aver ucciso anche la compagna Anastasia Trofimova, madre della bambina e cittadina russa, trovata cadavere sempre a Villa Pamphili in un’area limitrofa a quella del ritrovamento della piccola. Al momento, però, non è ancora chiaro quali siano i motivi del decesso della donna: decisivi saranno i risultati degli esami istologici, attesi nei prossimi giorni, che dovranno per l’appunto chiarire se Anastasia sia morta per soffocamento o altra natura violenta o per altre cause.