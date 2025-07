Kaufman è atterrato a Roma: “La polizia mi ha picchiato”. Poi il trasferimento in ospedale

Il viaggio di rientro in Italia di Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è stato complicato. L’uomo, arrestato in Grecia (nell’isola di Skiathos) pochi giorni dopo il ritrovamento dei corpi della compagna, Anastasia Trofimova, e della piccola Andromeda, durante il volo avrebbe dato in escandescenza prendendo di mira gli agenti e lamentando di essere stato picchiato e di essere pronto “a denunciare tutti”.

Una volta atterrato a Ciampino, dopo aver iniziato ad accusare dei dolori, gli agenti della polizia hanno disposto per lui il trasferimento in ospedale dove sarà sottoposto alle cure di medici e infermieri.

Secondo quanto previsto dai poliziotti, Kaufman sarà ascoltato dalle autorità italiane entro i prossimi cinque giorni. Dovrà rispondere della accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere per aver ucciso la compagna e la figlia di neanche un anno e per aver nascosto e abbandonato i corpi nel parco di Villa Pamphili.