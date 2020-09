30enne di Vigevano scopre di essere morto secondo l’Inps

Un 30enne di Vigevano (Pavia) che si era recato allo sportello dell’Insp per chiedere le credenziali del suo account Spid – l’identità digitale per i servizi previdenziali – ha scoperto che secondo il sistema era morto da sette mesi. Mohamed Aly ha raccontato al quotidiano locale La Provincia Pavese che, quando ha spiegato all’impiegata quello che era accaduto, mostrandole i documenti, la donna lo avrebbe anche accusato di essersi appropriato dei documenti di una persona defunta per ottenere le sue credenziali. Adesso però Aly ha chiarito il malinteso con l’Inps, e la sua posizione dovrebbe essere regolarizzata.

