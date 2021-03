Vaccino Astrazeneca, studio Usa: “100% di efficacia sui casi gravi. Nessun incremento di trombosi”

Vaccino Astrazeneca, studio Usa: “100% di efficacia sui casi gravi”

Un nuovo studio americano su AstraZeneca rivela che il vaccino è efficace al 79% nel prevenire i sintomi, e al 100% contro le conseguenze più gravi e l’ospedalizzazione. Lo studio è basato su 32.449 partecipanti tra cui ci sono stati 141 casi sintomatici di Covid. Nei pazienti over 65 è risultato efficace all’80%. AstraZeneca ha fatto sapere che continuerà ad analizzare i dati e si preparerà per l’analisi primaria da sottoporre alla Food and drug administration statunitense per l’autorizzazione all’uso di emergenza nelle prossime settimane. Non sono stati constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Lo studio sarà pubblicato su una rivista per review.

Il vaccino, prosegue lo studio è stato ben tollerato e il comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (Dsmb) non ha identificato problemi di sicurezza. Il comitato ha condotto una revisione specifica degli eventi trombotici e della trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) con l’assistenza di un neurologo indipendente e “non ha riscontrato alcun aumento del rischio di trombosi o eventi caratterizzati da trombosi tra i 21.583 partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino”.

“Questi risultati si aggiungono al crescente corpo di prove che dimostrano che questo vaccino è ben tollerato e altamente efficace contro tutte le gravità del Covid-19” ha commentato il vicepresidente esecutivo Mene Pangalos, annunciando la presentazione dei risultati alla Food and Drug Administration.

“Alla faccia del vaccino poco efficace” ha commentato lo scienziato Roberto Burioni su Twitter dopo la diffusione del documento.

