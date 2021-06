Vaccini, superate le 600mila dosi in 24 ore: “In tre mesi immunità di gregge”

L’immunità di gregge potrebbe essere raggiunta in Italia prima del previsto, dopo che lo scorso venerdì 4 giugno è stata superata per la prima volta la soglia dei 600.000 vaccini somministrati al giorno. Lo prevedono nuove stime citate dal Corriere della Sera, in base alle quali sarà possibile raggiungere a fine agosto l’obiettivo di vaccinare il 70 percento della popolazione, a cui l’Unione Europea prevede però di arrivare per il mese di luglio. Per farlo dovranno essere rispettati i tempi previsti delle forniture dei vaccini e l’adesione alla campagna vaccinale dovrà rimanere alta anche tra le fasce più giovani della popolazione, dopo l’autorizzazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a somministrare il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer anche ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 15 anni.

Per arrivare a vaccinare interamente il 70 percento della popolazione dovranno essere somministrati altri 50 milioni di dosi, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto, in meno di tre mesi se si manterrà il passo di venerdì scorso, quando sono state somministrate 604.689 dosi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ritiene che le regioni siano ormai in grado di somministrare più di 600.000 dosi al giorno.

Finora il 23,78 percento della popolazione di età superiore ai 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Con 12,9 milioni di persone interamente vaccinate, l’Italia si colloca così al secondo posto in Europa, dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna. Nella fascia di età superiore agli 80 anni, finora è stato vaccinato interamente l’82,85 percento del totale. Per le fasce d’età a cui le vaccinazioni sono state aperte successivamente le percentuali sono ben più basse, con il 13,66 percento delle persone di età compresa tra i 40 e i 49 anni che hanno completato il ciclo vaccinale.

L’Unione Europea punta a vaccinare interamente il 70 percento della popolazione entro il mese di luglio. Un obiettivo ribadito negli scorsi giorni dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, commentando il raggiungimento di 250 milioni dosi somministrate e di 80 milioni di persone interamente vaccinate a livello europeo.