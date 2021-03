Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 14 marzo 2021

Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Venerdì 12 marzo, l’Aifa ha approvato il vaccino Johson & Johnson, le cui dosi dovrebbero iniziare ad arrivare nel nostro Paese da metà aprile. Continua intanto la somministrazione degli altri vaccini già approvati, ovvero Pfizer, Moderna e Astrazeneca.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 7,8 milioni di dosi, somministrate 6,6 milioni – Al momento in Italia sono state consegnate 7,8 milioni di dosi di vaccini: 6,6 milioni di persone hanno ricevuto la prima somministrazione, mentre a 1,9 milioni di persone è stata inoculata la seconda fiala.

Leggi anche: 1. Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca; // 2. Draghi: “Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il proprio turno”; // 3. Dal 15 marzo scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-Covid; // 4. La pandemia economica non ha bollettini quotidiani, ma in Italia ci sono un milione di poveri in più (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti Il piano vaccini del commissario Figliuolo: da aprile 500mila dosi al giorno Covid, lutto nel mondo della fotografia: è morto a 65 anni Giovanni Gastel Covid, 26.062 casi e 317 morti nell'ultimo giorno