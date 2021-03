Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 13 marzo 2021

Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ieri l’Aifa ha approvato il vaccino Johson & Johnson, le cui dosi dovrebbero iniziare ad arrivare nel nostro Paese da metà aprile. Continua intanto la somministrazione degli altri vaccini già approvati, ovvero Pfizer, Moderna e Astrazeneca.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 10.30 – Consegnate 7,2 milioni di dosi, somministrate 6.4 milioni – In Italia al momento sono state consegnate 7,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. 6.4 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre la seconda fiala è stata inoculata a 1,9 milioni di persone.

