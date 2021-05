Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 13 maggio 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, giovedì 13 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 07.00 – Somministrate 25.2 milioni di dosi – In questo momento in Italia sono state somministrate 25.2 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, a fronte di 29.5 milioni di dosi consegnate. Hanno ricevuto entrambe le dosi 7.8 milioni di persone.

