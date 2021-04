Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 9 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, giovedì 8 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 6.30 – Consegnate 15,56 milioni di dosi: somministrate oltre 12 milioni – Finora sono state consegnate all’Italia 15.568.730 dosi e ne sono state somministrate 12.059.220, di cui 4.194.707 agli over 80.

Leggi anche: 1. Covid, terapie intensive in sofferenza: 14 regioni sopra la soglia d’allarme / 2. Il piano di Draghi per le riaperture: prima bisognerà vaccinare tutti gli over 70 /3. Non siamo solo spettatori: i protagonisti della guerra al virus siamo noi (di S. Mentana) /4. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Come cambia il colore delle regioni. Lombardia e Piemonte sperano nell’arancione Covid, Gelmini promette: "segnali su riaperture già ad aprile" Mafia e Petrolio, arrestata la cantante Ana Bettz: “Soldi in nero a Gabriel Garko”