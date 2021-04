Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 22 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, giovedì 22 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 19,7 milioni di dosi: somministrate 16,2 milioni – Al momento in Italia sono state somministrate 16.2 milioni dosi di vaccino anti-Covid, a fronte di 19.7 milioni dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono finora 4.7 milioni.

Leggi anche: 1. Dal 26 aprile ristoranti aperti anche a cena, tornano i cinema: arriva il “giallo rafforzato” / 2. Riaperture, Draghi: “Ci prendiamo un rischio ragionato”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Zona rossa, arancione e gialla: come cambiano i colori delle regioni Cosa è il certificato verde con cui ci si potrà spostare liberamente dal 26 aprile Covid, Giorgetti: “Pensiamo a un ‘greenpass’ per gli stranieri”