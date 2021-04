Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 17 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, sabato 17 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 7,00 – Sono state somministrate un totale di 14.643.764 dosi. Il 17,12 per cento della popolazione italiana ha avuto la prima dose, il 7,19 per cento anche la seconda dose. Il totale dei vaccini consegnati è 17.323.080.

