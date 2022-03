Vaccini anti-Covid, l’Aifa sulla quarta dose: “Per ora no agli anziani”

La quarta dose dei vaccini anti-Covid per il momento non verrà somministrata agli anziani: è quanto stabilito dalla Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, rispondendo a un quesito del ministero della Salute.

Il ministero, infatti, voleva sapere come comportarsi dal momento che molti Paesi hanno iniziato a somministrare la quarta dose del vaccino anti-Covid non solo agli immunodepressi, come avviene anche in Italia, ma allargando la platea anche agli over 70.

Aifa ha risposto che al momento non vi sono dati sufficienti per stabilire se la popolazione generale abbia effettivamente bisogno di un nuovo richiamo.

Il Comitato tecnico scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco, piuttosto, ha invitato ad accelerare la somministrazione della terzo dose per coloro che non l’hanno ancora ricevuta.