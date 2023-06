Ubriaco e drogato alla guida del bus per la gita dei bambini dell’asilo

Stava per mettersi alla guida del pullman per accompagnare i bambini di una scuola materna a una gita completamente ubriaco e persino drogato. Per fortuna è stato fermato in tempo e il viaggio non è mai iniziato, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere disastrose. A interrompere la gita ci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Ciampino, che hanno fermato la corsa dell’uomo, salvaguardando così i piccoli passeggeri e i docenti che li avrebbero accompagnati.

I bambini di una scuola materna di Ciampino sono poi potuti partire con un altro conducente. L’uomo accanto al sedile aveva una bottiglia di birra semivuota. Dai controlli, poi, è venuto fuori che aveva anche assunto droga. Per fortuna gli agenti della Polizia locale hanno controllato il mezzo poco prima della partenza. L’autista ha da subito insospettito i poliziotti, perché non appariva in condizioni per mettersi alla guida. La scoperta è avvenuta questo sabato.

L’uomo ha poi cercato di evitare i controlli, ma dagli ulteriori controlli effettuati presso gli uffici di Ciampino si è scoperto che non solo aveva bevuto, ma aveva assunto anche qualche sostanza stupefacente con la conseguente evidente alterazione. I fatti risalgono a sabato mattina. Il conducente, un uomo di mezz’età, oltre al ritiro immediato della patente di guida sarà deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.