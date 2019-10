Bike sharing di Uber Jump a Roma: bici già vandalizzate | FOTO

Uber lancia a Roma il nuovo servizio di bike sharing, ma le bici sono già state vandalizzate

Non è trascorsa nemmeno una settimana dall’attivazione del nuovo servizio di bike sharing targato Uber a Roma e le biciclette elettriche sono già state vandalizzate. Le bici rosse “Jump” sono state presentate nella mattinata di lunedì 21 ottobre in via dei Fori Imperiali e già nella notte alcune biciclette sono state “abbattute” da ignoti vicino alla Bocca della Verità.

A denunciare il fatto la pagina Facebook BiciRoma che con un post ha manifestato la propria indignazione per i gesti di inciviltà.

Roma era una delle poche città italiane priva del servizio di bike sharing, nei mesi scorsi infatti le società O-Bike e Gobee hanno ritirato le proprie biciclette proprio in seguito agli episodi di vandalismo.

Nel luglio 2019 sono emerse dal fondo del fiume Tevere più di venti biciclette a disposizione dei cittadini, ammassate sotto Ponte Vittorio Emanuele II. Oltre a queste bici-relitto, si erano registrati tantissimi casi di furto e danneggiamenti dei mezzi.

Per limitare gli atti vandalici le nuove biciclette di Uber sono state dotate di un innovativo lucchetto retrattile che permette di legare i mezzi alle rastrelliere o ad altri supporti. Quelle che sono cadute l’una sull’altra ieri notte, non erano fissate con questo sistema perché erano quelle che Jump ha piazzato nel centro storico per lanciare il nuovo servizio.

Le prime polemiche sul servizio di bike sharing lanciato da Uber a Roma

Sono già iniziate le polemiche relative al nuovo servizio di bike sharing lanciato da Uber a Roma. Sui social gli utenti lamentano il costo eccessivo del noleggio e l’area di utilizzo delle bici limitata al centro storico.

“Ho provveduto a disiscrivermi da Uber Jump. Costoso, limitato e, per quanto mi riguarda, totalmente inutile“, scrive un cittadino romano su Twitter.

“Il nuovo servizio Uber Jump a Roma è ridicolo. Solo una piccola area – ovviamente centrale – della città è servita, e quindi io che abito in periferia dovrei andarmi a prendermi la bici in centro con l’automobile e poi non allontanarmi da lì”, aggiunge un altro utente.

Potrebbero interessarti Vercelli, escursionista muore in montagna dopo un volo di 200 metri Crotone, professore molesta una ragazzina al mare: la Cassazione conferma la condanna Roma, bambina di 8 anni muore dopo un malore a scuola

Il noleggio di una bicicletta elettrica Uber Jump costa 6,50 euro per mezz’ora. Parliamo di 20 centesimi di euro al minuto, più 50 centesimi per lo sblocco.

Arriva in Italia il bike sharing elettrico targato Uber: a Roma 2.800 biciclette rosse

Ecco che fine fanno le bici di oBike, l’azienda lascia: Roma sarà l’unica in Europa senza bike sharing