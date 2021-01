Twitter ha temporaneamente limitato l’account di Libero Quotidiano

Twitter ha temporaneamente limitato l’account del giornale Libero Quotidiano “poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette”.

Non sono al momento note le motivazioni del provvedimento assunto dal social network, ma la notizia – nella serata di oggi, lunedì 11 gennaio 2021 – è diventata in pochi minuti virale e l’hashtag #LiberoQuotidiano è entrato in tendenza su Twitter in Italia.

All’account Twitter di Libero Quotidiano si può comunque accedere. Una volta raggiunta la pagina, infatti, compare un avviso: “Attenzione: questo account è temporaneamente limitato. L’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?”. Cliccando su “Sì mostra il profilo”, si possono leggere normalmente i tweet del giornale.

Sul social network molti utenti associano la notizia del “ban” a Libero Quotidiano alla decisione di Twitter – annunciata poco più di 48 ore fa – di chiudere per sempre il profilo di Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti.

Una delle giornaliste della testata, Azzurra Barbuto, ha commentato così: “Limitato l’account di Libero. La censura si allarga velocemente ai giornali che non si assoggettano al pensiero unico. Democrazia è pluralismo di voci, non intolleranza nei confronti delle voci avverse. Non stanno colpendo Libero, stanno minando le fondamenta della democrazia”.

Leggi anche: Nessuno dice come stanno davvero le cose: Facebook e Twitter hanno censurato Trump unicamente per tutelare i loro interessi

Potrebbero interessarti Il Comune di Bologna dà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky "Se risorse sono scarse, scegliere chi curare": la bozza del nuovo piano pandemico Torino, si allenano in palestra nonostante il Covid: multate 15 persone a Torino. Denunciato il gestore