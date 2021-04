Trieste, fa il tampone al posto della madre positiva per farla uscire dalla quarantena: denunciate

A Trieste una ragazza di 21 anni ha deciso di sottoporsi al tampone al posto della madre, positiva al Covid-19, in modo da farla risultare negativa. Le donne, entrambe colombiane residenti in Italia, sono state colte sul fatto dalle forze dell’ordine, mentre si scambiavano i documenti appena fuori dall’area dell’ospedale, e denunciate.

A scoprire l’inganno sono stati gli agenti della Squadra mobile della Questura di Trieste durante i normali servizi di vigilanza nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale, nel rione di San Giovanni, dove vengono effettuati gli esami per il Covid.

La donna ha sfruttato la grande somiglianza con sua madre, più grande di 15 anni, per riuscire ad ingannare il personale sanitario. Entrambe sono state denunciate e dovranno rispondere di sostituzione di persona in concorso. La figlia è stata sanzionata per essere uscita di casa in zona rossa senza giustificato motivo, mentre alla madre la contravvenzione prevista per non aver tenuto un comportamento che impedisse la diffusione della malattia.

