Escono di casa con autocertificazione falsa. Il giudice: “Non è reato. Il Dpcm è illegittimo”

Un giudice del tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che usare un’autocertificazione fasulla per uscire di casa, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, non è reato. Il Dpcm, infatti, è un atto meramente amministrativo che non può limitare le libertà personali sancite dalla Costituzione, e per questo è “illegittimo”.

La sentenza, come riporta Repubblica, è relativa a una vicenda accaduta durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, e precisamente il 13 marzo 2020 a Correggio. Quel giorno, una coppia era uscita di casa portando con sé un’autocertificazione dove era scritto che la donna doveva fare delle analisi e voleva essere accompagnata. In realtà, come accertato dalle forze dell’ordine, i due non erano stati in ospedale quel giorno: da qui la denuncia e il processo. A gennaio 2021, per la coppia, è arrivata l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Inoltre, il l tribunale di Reggio Emilia ha stabilito l’illegittimità del Dpcm, che “non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria”. Infatti, l’obbligo di permanenza domiciliare è “una sanzione penale che può essere decisa dal magistrato per singole persone per alcuni reati, e soltanto all’esito del giudizio”, non certo da un atto regolamentare come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm).

Questa tipologia di atto può, probabilmente, imporre a qualcuno di non recarsi in zone infette, nel caso in cui vi siano dei focolai, ma un divieto generalizzato non è legittimo. In virtù di queste considerazioni, il tribunale ha ritenuto nullo l’obbligo di compilare l’autocertificazione per giustificare l’uscita di casa, con il conseguente venir meno del presunto reato di falso ideologico.

