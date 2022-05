Treviso, poliziotto ubriaco travolge e uccide un 17enne sullo scooter: arrestato

Davide, 17 anni, è morto domenica sera intorno alle ore 23, dopo lo schianto fatale con un’auto condotta da un’autista ubriaco. Per l’esattezza un poliziotto della Questura di Treviso. Davide Pavan abitava a Morgano, piccolo comune della provincia trevigiana poco distante dall’aeroporto di Istrana. L’incidente stradale è avvenuto a Paese. L’adolescente si trovava lì perché aveva appena accompagnato a casa la fidanzata, dopo aver trascorso con lei il pomeriggio. Tutto è accaduto in un attimo. Il frontale con l’auto che giungeva dal senso opposto è stato impossibile da evitare. Davide è stato sbalzato sulla strada, a qualche metro di distanza, e non si è più rialzato. Lacrime e dolore per gli amici accorsi a vedere. Tra questi anche la sua ragazza, che lo aveva salutato poco prima e che si era insospettita per le sirene delle ambulanze. L’uomo che l’ha investito, si è scoperto poi, guidava ubriaco. Ha 28 anni ed è in servizio alla Questura di Treviso. I carabinieri l’hanno arrestato (ai domiciliari) per omicidio stradale. Secondo quanto si è appreso, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite.