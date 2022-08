Treviso, auto finisce contro un albero: morti quattro giovanissimi

Tragedia nel Trevigiano, tra Cordignano e Godega di Sant’Urbano, dove questa notte un’auto ha sbandato uscendo di strada. Quattro giovani, nemmeno ventenni, sono morti sul colpo. Si tratta di ragazzi della zona, tutti maschi, residenti in provincia di Treviso. Per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le vittime come detto sono giovanissime: due avevano 18 anni, altri due 19.

Secondo le prime ricostruzioni, stavano viaggiando a bordo di una Volkswagen Polo quando, poco dopo le due di notte, all’altezza di una curva, chi era alla guida non sarebbe riuscito a svoltare in tempo finendo nel fossato a lato strada. L’auto si è ribaltata e lo schianto contro un platano è stato devastante. I residenti hanno sentito un boato, si sono svegliati e hanno avvisato le forze dell’ordine e i soccorsi.

I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, ma i ragazzi – D.D.R., del 2004; M.D.R., X.K. e D.O., nati nel 2003 – erano deceduti tutti sul colpo. Nello stesso punto nel 2019 erano morti altri due giovani. “Sono davvero dispiaciuta per quanto accaduto, queste notizie fanno davvero male. Ero in paese stamattina quando ho saputo della tragedia. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai familiari delle vittime. Siamo di fronte a una tragedia che segnerà la nostra comunità”, ha commentato la sindaca di Godega di Sant’Urbano, Paola Guzzo.