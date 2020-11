Treni, perché non si può prenotare per Natale 2020

Si sa che i fuorisede prenotano i treni per tornare a casa durante le festività natalizie con un certo anticipo, ma ad oggi, 11 novembre, questo non è possibile. Trenitalia e Italo, infatti, non permettono di acquistare (o prenotare) biglietti dal 13 dicembre in poi. La notizia ha fatto molto scalpore e c’è già chi grida al complotto: “Sono a conoscenza di un lockdown programmato per Natale e non fanno prenotare i biglietti dal 13 dicembre”. Niente di tutto questo.

Anche noi di TPI abbiamo provato ad acquistare un biglietto del treno sul sito di Trenitalia per la tratta Roma Termini – Milano Centrale per il 13 dicembre 2020. E in effetti non c’è nessuna freccia disponibile, dalla ricerca risulta soltanto un Intercity (con cambio).

E allora perché i treni ad alta velocità dal 13 dicembre non ancora prenotabili? Cosa succede? Non ci stanno nascondendo un lockdown previsto per Natale. Il vero motivo lo spiega Trenitalia sul suo sito.

“Qualcuno, non trovando ancora consultabili gli orari invernali se ne è chiesto il motivo. La risposta è semplice: come ogni volta sono in corso le necessarie interlocuzioni con RFI da parte di Trenitalia e di tutte le altre imprese ferroviarie di trasporto per definire gli slot e gli orari del nuovo orario invernale. È quanto accade di consueto, due volte l’anno, con due cambi orari, a giugno e dicembre. Quest’anno l’orario invernale entrerà in vigore domenica 13 dicembre.” Quest’anno per via del Covid e delle conseguenti misure restrittive la rimodulazione richiede una valutazione più approfondita. Restiamo in attesa.

