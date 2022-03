Tragedia nel Varesotto: uomo uccide i figli di 7 e 13 anni e si toglie la vita

Tragedia in provincia di Varese, dove un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso i due figli di 13 e 7 anni. In corso le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Luino e del nucleo investigativo di Varese, con il coordinamento della procura locale. Sui corpi delle vittime, gli inquirenti avrebbero trovato ferite da arma da taglio.

A scoprire quanto accaduto sarebbe stata la moglie che, secondo le prime indagini, era in fase di separazione dal 44enne. La donna si era recata poco prima delle 8 nella casa dell’uomo a Mesenzana per andare a prendere i due bambini, che avevano passato la notte dal padre. La madre li avrebbe dovuti accompagnare a scuola: il più piccolo frequentava la seconda elementare mentre la sorella maggiore la terza media. La donna, colta da malore, è stata trasportata in pronto soccorso e verrà ascoltata dagli inquirenti per ricostruire quanto accaduto.