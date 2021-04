Chi tradisce il partner è più propenso a vaccinarsi contro il Covid: il sondaggio del sito per incontri

Gli infedeli sono più propensi a vaccinarsi contro il Covid. Lo dice il sondaggio condotto dal principale sito di incontri extraconiugali in Italia, Incontri-ExtraConiugali.com. “Il 78% dei fedifraghi vuole fare il vaccino, contro una media generale del 65%”, ha spiegato Alex Fantini, fondatore del portale di incontri.

Incontri-ExtraConiugali.com ha condotto un sondaggio analogo a quello dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS) e del Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo cui il 65% degli italiani si dichiara favorevole al vaccino contro il Covid, mentre il 18% non è propenso a farlo.

Intervistando un campione di 2mila “traditori” di entrambi i sessi iscritti al portale nella prima settimana di aprile 2021, il sito di incontri ha rilevato che la propensione a vaccinarsi contro il Covid è molto più altra tra gli infedeli: 78% contro il 65,2% della popolazione generale. “Otto fedifraghi su 10 ritengono che una volta vaccinati si potrà tornare alla normalità e che così sarà molto più facile continuare a vivere relazioni clandestine al di fuori del matrimonio o della coppia”, dice Alex Fantini. “Iniziare un’avventura con una persona già vaccinata — prosegue il fondatore di Incontri-extraconiugali.com — consentirebbe di superare molte delle preoccupazioni che oggi affliggono gli italiani”.

“Per i “fedifraghi più attivi” (35-44enni) il vaccino rappresenta una vera speranza di tornare ad una vita normale e di continuare a conoscere gente nuova senza mettere a rischio la loro salute e quella delle persone a loro vicine” commenta Alex Fantini. “Sono dati che non sorprendono —continua il fondatore del sito di incontri — perché la “tribù” dei fedifraghi è composta prevalentemente da persone al di sopra dei 35 anni, per lo più laureate e di categoria socio-economica medio-alta, tra cui un gran numero di medici e di altri professionisti che lavorano nell’ambito della salute e che per questo conoscono e sanno meglio valutare i vantaggi ed i rischi del vaccino”.

Ma non è tutto, molti di questi “infedeli” hanno pensato di accelerare la vaccinazione ricorrendo anche al cosiddetto “turismo vaccinale“. Un viaggio in un paese straniero per ottenere il prezioso siero prima dei tempi previsti. Diversi operatori turistici per i clienti italiani stanno pensando di organizzare pacchetti vacanza (viaggio+vaccino) in Russia dove i vacanzieri potranno ricevere il vaccino russo Sputnik V. “Dichiarando motivazioni di cure mediche non vi sono restrizioni all’ingresso nella Federazione Russa e dal nostro sondaggio emerge che il 42% dei fedifraghi sarebbe disposto ad intraprendere questo viaggio” racconta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ma la Russia non è l’unica destinazione per vaccinarsi. Da qualche giorno è scoppiato il caso Serbia: nel Paese dell’ex Jugoslavia pare che, chiunque, possa recarsi per un giusto mix di tour tra le bellezze di Belgrado e turismo vaccinale. (“Così aiutiamo gli italiani a vaccinarsi in Serbia”: a TPI parla l’agenzia che organizza i viaggi per Belgrado)

