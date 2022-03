Temeva di avere una brutta malattia, ma non era così. Una donna di 68 anni, originaria di Sant’Antonino di Susa in provincia di Torino, ha vissuto per nove mesi un autentico calvario, che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi. La signora non aveva un grave male, come pensava, ma un frammento di peperoncino che le era finito all’interno di un polmone, provocando infiammazioni. Da qui i dolori atroci che avvertiva in continuazione. Ad accorgersene sono stati i medici del pronto soccorso e del reparto di Medicina generale dell’ospedale di Susa, grazie ad una broncoscopia.

Eppure fino a quel momento nessun medico era riuscito a capire cosa le provocava quei forti dolori. Da maggio 2021 la donna aveva infatti fitte lancinanti al torace, per cui si era convinta di avere un tumore o comunque qualcosa di serio. Ma nulla di tutto questo. La svolta, dopo 9 mesi, quando i sanitari dell’ospedale di Susa hanno individuato la scheggia di peperoncino. Ricostruendo l’accaduto, la 68enne ha ricordato che quei forti dolori le erano insorti dopo avere mangiato un piatto di pasta aglio, olio e peperoncino. Proprio l’ultimo boccone le era andato di traverso, dando origine a tutti i suoi problemi. Per fortuna, nonostante i nove mesi di attesa e di sofferenza, grazie ad una cura adeguata, la donna ha superato al meglio questo incredibile inconveniente.