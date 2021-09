Un incendio è divampato nella mattinata di oggi a Torino, all’ultimo piano di un edificio adiacente alla stazione di Porta Nuova e in via di ristrutturazione. Il rogo è andato avanti per tutto il giorno e sarebbe ancora in corso: 20 mansarde e due attici sono andati distrutti, cinque persone sono rimaste ferite e 100 sono state evacuate anche dai negozi adiacenti. L’incendio si è esteso al palazzo vicino e ai piani inferiori dell’edificio: una nube di fumo nera è stata visibile per diverse ore in tutta la città.

A causarlo – secondo le prime ricostruzioni – sarebbero state le scintille prodotte da una saldatrice con cui un fabbro stava sistemando la cassaforte in un attico. Secondo quanto riportato dall’edizione locale di Repubblica, durante le prime ore i vigili del fuoco non hanno tentato di controllare e il rogo e questo sarebbe andato avanti indisturbato.

Una volta sul posto i pompieri avrebbero incontrato difficoltà a causa del sistema sandwich della copertura isolante. La Stampa scrive che “un solaio che ha fatto propagare le fiamme verso il basso”. Secondo l’amministratore dell’edificio ci sono danni “per qualche milione di euro”. Alle 18 di oggi è arrivata sul posto anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Cronaca / Mahmood ricoperto di insulti dopo l'incendio di Milano Cronaca / "Gli animali soli in casa sono morti tra le fiamme": storie degli abitanti del grattacielo bruciato a Milano (di S. Lucarelli)

“L’incendio ha interessato 1800 metri quadrati di tetto, il fronte di fuoco è stata bloccato: per tutto la notte lavoreremo a rimuovere detrito e mettere in sicurezza lo stabile: la fase critica è comunque terminata”, ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco di Torino, Agatino Carrolo, parlando comunque di una “situazione difficile” trattandosi di un intervento in quota.

A riportare ferite sarebbero stati due agenti di polizia, un operaio, con lievi ustioni ed escoriazioni, e due condomine, fuori casa quando è scoppiato l’incendio, che hanno accusato leggeri malori. Nessuno di loro è stato portato in ospedale.