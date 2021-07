Al centro vaccinale di Nole Canavese (Torino) sabato 26 giugno sono state somministrate per errore le prime dosi di vaccino AstraZeneca, invece di Pfizer, a 19 persone, 17 delle quali hanno meno di 60 anni. Ricordiamo però che, come indicato anche nella circolare ministeriale dell’11 giugno scorso, il siero anglo svedese può essere inoculato solo agli over 60.

“L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico”, fanno sapere dall’Asl To4. “Molti di loro hanno registrato reazioni avverse (febbre molto alta, sudorazione, dolore alle articolazioni, praticamente anche i sintomi del Covid)”, scrive il Corriere della Sera.

Al momento, tra le persone vaccinate per sbaglio con AstraZeneca, non si sono manifestati “sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid”, fanno sapere dall’azienda sanitaria, e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l’emergere di situazioni di rischio. L’Asl ha ulteriormente rafforzato le procedure di controllo già operative ed è in corso un’approfondita analisi interna.

Scienza / Vaccini, lo studio su Pfizer e Moderna: “Ecco per quanto tempo proteggono dal Covid” Cronaca / La variante Delta fa paura, ma il vaccino regge: ecco tutte le evidenze scientifiche

Leggi anche: Vaccini, Figliuolo si affida a Santa Rita da Cascia: “Posi la sua santa mano sull’Italia”