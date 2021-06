Tragedia nel Torinese: spara alla moglie, al cane e poi si toglie la vita

Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 giugno 2021, in un appartamento di via San Grato a Castiglione Torinese, si è consumato un omicidio-sucidio. I carabinieri hanno trovato ieri sera il corpo senza vita del proprietario, Carlo Marengo, un pensionato di 69 anni, e della moglie, Rachele Olivieri di 71 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è scattato intorno alle 22 di ieri sera quando è stato chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri in una villetta in via San Grato da parte del figlio della coppia che, non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con i genitori, ha raggiunto la loro abitazione facendo la macabra scoperta. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Chivasso. Il corpo della donna e del cane sono stati trovato in cucina; lei era seduta su una sedia, forse stava dormendo quando è stata uccisa. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che da due giorni non sentiva i genitori.

Al piano di sopra vive il fratello, che non ha sentito nulla, secondo quanto riportato dai carabinieri. Intanto si cerca di ricostruire l’accaduto mentre sembra che l’uomo combattesse da tempo contro la depressione.