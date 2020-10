“Ti regalo un cane”, la nuova truffa del web: come difendersi

Ti regalo un cucciolo di cane, la nuova truffa del web

Una nuova truffa ha trovato terreno fertile in quel di Internet. “Ti regalo un cucciolo di cane”, dicevano per poi rubare dati e denaro a chi cadeva nel tranello. Tanti gli annunci che circolano su Internet (“Cani in adozione gratis” o ancora “Cuccioli soli da adottare”) e che hanno attirato l’attenzione di chi un cane vorrebbe adottarlo davvero; purtroppo si tratta di una truffa bella e buona, scoperta dalla polizia postale in diverse zone d’Italia. Gli annunci appaiono su siti italiani, ma dietro ci sarebbe un’organizzazione la cui base è in Nigeria.

Come funziona la truffa? L’interessato inviava i propri dati via email, intenzionato ad adottare un cucciolo tanto desiderato e in difficoltà proveniente dall’Africa. Al posto di una donazione, i truffatori chiedevano invece un contributo per coprire le spese sanitarie o per risolvere questioni burocratiche, ottenendo dai 200 fino ai 1.500 euro tramite PayPal. Una volta versato l’importo, il truffatore scompariva senza rispondere più alle email. Inutile dire che di cuccioli di cane neanche l’ombra.

