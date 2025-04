Un dirigente dello Sporting Terni ha rivolto una serie di insulti shock a un’arbitra di 17 anni durante una partita di calcio del campionato Under 17 provinciale tra Sangemini e Sporting Terni. L’uomo, come riporta il Corriere dell’Umbria, tra il primo e il secondo tempo è entrato nello spogliatoio rivolgendole frasi a dir poco agghiaccianti. “Eri da ammazzare da piccola. Dovresti fare la fine di Ilaria”. Il riferimento è a Ilaria Sula, la 22enne originaria di Terni uccisa a Roma dal suo ex fidanzato, Mark Samson (qui il suo profilo). “A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello” ha poi aggiunto il dirigente.

L’arbitra ha espulso il dirigente, che però non si è fermato: l’uomo, infatti, ha opposto resistenza ed è stato necessario l’intervento dei dirigenti del Sangemini per allontanarlo. Non solo: durante il secondo tempo, il dirigente ha anche provato a rientrare nell’impianto ma è stato allontanato dal custode. Dall’esterno ha continuato a insultare l’arbitra invitando i genitori dei calciatori in campo a fare altrettanto. L’uomo è stato squalificato fino al 31 dicembre 2028, mentre la Sporting Terni dovrà pagare una multa di 500 euro.