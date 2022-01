Tenta la fuga dalla casa di riposo: 91enne muore dopo essersi calato con le lenzuola dalla stanza

Un anziano di 91 anni è morto dopo aver tentato di fuggire da una casa di riposo calandosi dalla finestra con le lenzuola. La tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio in una casa di cura di Papozze, in provincia di Rovigo. Il corpo della vittima, Mario Finotti, è stato trovato alle prime di martedì scorso dagli operatori dell’Opera pia Bottoni, appeso alle lenzuola che aveva legato alla finestra della sua stanza al primo piano.

A essergli fatale secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato l’impatto contro il muro della struttura, visto che l’appiglio formato dai lenzuoli legati aveva retto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con soccorritori e vigili del fuoco. La procura non ha disposto l’autopsia in quanto non ha ravvisato possibili responsabilità di terzi.

“Siamo scossi per quanto accaduto”, ha detto a Il Corriere della Sera il direttore della Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), Luca Avanzi. “Mario Finotti stava bene, non soffriva di patologie degenerative. Non si sa cosa gli sia passato per la testa, perché da un punto di vista psicologico era sereno”, ha aggiunto, sottolineando che Finotti “poteva uscire e andare dove voleva dalla casa”.

Secondo Avanzi, l’incidente potrebbe in parte essere spiegato dal contraccolpo emotivo dovuto al blocco delle visite in presenza dovuto dei protocolli Covid. Da tre settimane infatti Finotti ormai aveva contatti con i nipoti e i pronipote solo per da remoto. “ tema della solitudine delle persone anziane che si trovano lontano dalla propria casa e dagli affetti è un tema che può essere centrale rispetto all’episodio”, ha detto il direttore della Rsa. “Gli operatori e gli infermieri non riescono a sostituirsi alla famiglia”.