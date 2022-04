Panatta: “Escludere tennisti russi da Wimbledon è una st*****ta”

“I tennisti russi esclusi da Wimbledon 2022? La trovo una str…ata, se posso utilizzare questo termine. Medvedev e Rublev tra l’altro mi pare abbiano già dissentito da quanto sta facendo il loro Paese”. Lo ha detto l’ex tennista italiano Adriano Panatta intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora. “I tennisti russi sono persone che fanno questo di lavoro. Un ingegnere russo che è a Londra allora non dovrebbe più lavorare?”, ha aggiunto il campione azzurro durante la trasmissione di Radio1.

Ai due speaker che gli hanno chiesto se oggi andrebbe in Russia a giocare una finale di Coppa Davis, come accadde nel 1976 in Cile, Panatta ha replicato: “No, non ci andrei. Non andrei mai in una nazione dove c’è la guerra”. E su Djokovic: “È un po’ antipatico, di tutte le affermazioni fatte negli ultimi due anni non ne ha azzeccata una”.