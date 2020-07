“In preghiera contro il disegno di legge sull’omotransfobia, rosario “per” la famiglia Chiesa madre San Nicola. Il nostro contributo di intercessione per bloccare l’ingiusto e perverso disegno di legge Zan-Scalfarotto-Boldrini contro l’omotranfobia”. Era stata presentata così sulla pagina Facebook della parrocchia San Nicola di Lizzano, in provincia di Taranto, la veglia di preghiera indetta da don Giuseppe Zito. Il post, successivamente rimosso, annunciava l’incontro tenutosi nella serata di ieri, martedì 14 luglio, per pregare contro la legge che tutela lesbiche, omosessuali e transessuali dalle aggressioni e dalle discriminazioni.

“Per difendere la famiglia dalle insidie che la minacciano, tra cui il disegno di legge “contro l’omotransfobia”. Si legge ancora sul manifesto pubblicato sui social.

In risposta all’incontro, Francesca Cavallo, scrittrice attivista del movimento lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ha organizzato una pacifica manifestazione di protesta. La reazione del parroco è stata quella di chiamare i Carabinieri per impedire che i manifestanti potessero esprimere il loro libero dissenso.

“Questo sta succedendo a Lizzano. Il parroco ha chiamato i carabinieri che stanno identificando tutti i cittadini che sono venuti qui davanti alla Chiesa con un paio di bandiere arcobaleno. Molti sono giovanissimi. Tutti sono qui pacificamente e distanziati come potete vedere”, scrive Cavallo che ha pubblicato un video con la presenza dei miliari che identificato una decina di giovanissimi che si sono presentati davanti alla chiesa con lo striscione arcobaleno.

