Taranto, insulti e sassi contro nave della Marina Militare: “Assassini, vergogna” | VIDEO

“Assassini, vergogna!”, “Dovete morire”. Alcuni attivisti hanno urlato queste parole a una fregata della Marina Militare italiana di ritorno da una esercitazione. La nave stava rientrando nel porto di Taranto. Le parole sono state accompagnate anche da sassate contro l’imbarcazione. Immediate le reazioni critiche al gesto. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha espresso solidarietà ai militari e condanna per l’episodio: “Si tratta di azioni che si condannano da sole. Voglio esprimere la mia vicinanza all’equipaggio del Carabiniere e a tutta la famiglia della Difesa”. A fargli eco il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè: “Le immagini che arrivano da Taranto relative all’aggressione fanno male al paese. Un gesto compiuto da un gruppetto di finti pacifisti – in realtà violenti – che offende le istituzioni e i marinai impegnati ogni giorno a fare il proprio dovere”.