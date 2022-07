Taranto, incendio sul treno: evacuati tutti i passeggeri

In Puglia, il locomotore di un treno delle Ferrovie del Sud Est (Fse) si è incendiato tra Martina Franca e Crispiano, in provincia di Taranto, intorno alle 16.30. A bordo erano presenti una decina di passeggeri. Sono stati tutti evacuati, compreso il macchinista, e fatti salire su un autobus. Non risultano esserci feriti o persone rimaste intossicate.

Il treno viaggiava in direzione Martina Franca ed è andato a fuoco all’altezza di contrada San Paolo. In fiamme, ha attraversato la zona del bosco degli Orimini. Le cause del rogo devono essere ancora accertate. Potrebbe averlo causato il surriscaldamento del locomotore o le fiamme potrebbero essere partite dalla vegetazione.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio e sono impegnate circa una quarantina di unità tra personale del servizio antincendio boschivo dell’Agenzia regionale per l’irrigazione e le attività forestali (Arif) e vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, polizia locale e 118. Potrebbe intervenire anche un canadair. La circolazione tra Taranto e Martina Franca è al momento sospesa e sono stati attivati dei bus sostitutivi.